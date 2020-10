TORRE DEL GRIFO: Dall’Oglio, parte della seduta con i compagni. Differenziato per Tonucci e Sarao

Il Catania ha sostenuto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida alla Vibonese in programma domenica 1 novembre alle 15.00 allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini. Due gruppi hanno svolto altrettanti programmi: prevenzione e ripristino per i rossazzurri che hanno sommato un maggior numero di minuti di gioco nelle gare più recenti; riscaldamento tecnico e lavoro metabolico integrato “a secco” e con palla, per gli altri atleti disponibili. Jacopo Dall’Oglio ha sostenuto parte della seduta con i compagni, differenziato per Manuel Sarao e Denis Tonucci.

