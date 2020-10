TORRE DEL GRIFO: Pinto, svolta parte della sessione di lavoro in gruppo

Il Catania ha svolto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida alla Virtus Francavilla, in programma domenica alle 15.00. Conclusa una fase iniziale di prevenzione e mobilità articolare, seguita da lavoro aerobico, i rossazzurri si sono dedicati alla cura del possesso palla, con esercitazioni ad alta intensità. In chiusura, partitella. Giovanni Pinto ha svolto parte della sessione in gruppo. Primo allenamento anche per il neo-acquisto Antonio Piccolo. La preparazione proseguirà domani con il classico doppio appuntamento, giovedì dalle 15.00 in poi e venerdì con l’ultima seduta pomeridiana.

