SERIE C: girone C, classifica marcatori. L’ex Catania Antenucci e Celiento in vetta

Ecco la classifica marcatori aggiornata nel girone C di Serie C dopo la disputa delle prime quattro giornate di campionato. L’ex attaccante del Catania Mirco Antenucci, ora in forza al Bari, raggiunge il compagno di squadra Daniele Celiento in testa.

CLASSIFICA MARCATORI

3 GOL – Antenucci, Celiento (Bari)

2 GOL – D’Ursi (Bari); D’Angelo (Avellino); Falletti (Ternana); Cuppone (Casertana); Romero (Juve Stabia); Giannone, Franco (Turris); Salvemini (Potenza)

1 GOL – Claiton, Silvestri, Tonucci (Catania); Fella (Avellino); Di Cesare, D’Orazio (Bari); Germinio, Dell’Agnello (Foggia); Viteritti, Volpe (Potenza); Garattoni, Mastalli (Juve Stabia); Castorani, Ekuban, Franco, Vazquez, Perez (Virtus Francavilla); Starita (Monopoli); Guadagni (Paganese), Baschirotto (Viterbese); Berardi, Mattei, Plescia (Vibonese); Santoro, Di Francesco (Teramo); De Paoli, Forte (Cavese); Carlini, Verna (Catanzaro); Fedato, Matarese, Carillo (Casertana); Peralta, Furlan, Damian, Vantaggiato (Ternana); Bombagi, Ilari, Costa Ferreira (Teramo).

