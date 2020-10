TUTTOC: “Catania, mercato top. Si respira un altro clima. Palermo flop”

La redazione di tuttoc.com ha attribuito i voti al calciomercato delle società di Serie C. Tra i Top, in compagnia di Alessandria, Lecco, Modena, Bari, Imolese, Mantova, Perugia, Catanzaro, Pistoiese, Sudtirol, Novara, Cesena e Fermana figura anche il Catania. In particolare, relativamente all’operato di Guerini e Pellegrino, assegnando un ‘7’ in pagella si legge: “La strana coppia ha funzionato bene. Due ex allenatori nei panni dirigenziali hanno saputo operare con costrutto, rinfrozandosi e pescando bene. A partire dalla scelta di Raffaele come allenatore, passando per Santurro tra i pali, Cleiton e Tonucci in difesa, il figliol prodigo Izco in mediana e davanti Emmausso-Reginaldo-Sarao. Il meno -4 si farà sentire in classifica, ma rispetto agli ultimi anni nebulosi, ora nella città etnea si respira un’altro clima…”.

Per quanto concerne i Flop, invece, oltre alle varie Cavese, Sambenedettese, Ravenna, Vibonese, Olbia, Lucchese, Giana Erminio e Livorno viene inserito il Palermo (voto 5.5), sottolineando che “il vero colpo è stato in panchina con Roberto Boscaglia, un allenatore che in questa categoria vale 6-7 punti in più. L’organico però non appare pronto per giocarsi la promozione. Buona squadra da Playoff, ma per salire in B serve altro, Davanti sopratutto serviva un bomber da 15-20 gol…”.

