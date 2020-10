UFFICIALE: Distefano è un giocatore del Paternò

Il Paternò Calcio comunica ufficialmente l’ingresso in rosa dell’attaccante Gian Marco Distefano. Classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Catania per poi esordire in prima squadra, in Serie C, come si legge nella nota “il talentuoso attaccante approda a Paterno’, sposando il progetto rossazzurro dopo l’esperienza vissuta, la scorsa stagione, nel girone di Primavera 1 della Lazio, riuscendo a mettersi in mostra andando in gol, da subito, proprio al suo esordio nel match contro l’Empoli”.

