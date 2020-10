VALLOCCHIA (Juve Stabia): “Male solo il risultato, abbiamo provato fino alla fine a trovare il gol…”

Dopo le parole di un amareggiato Pasquale Padalino, riportiamo le dichiarazioni del centrocampista della Juve Stabia Andrea Vallocchia a seguito della sconfitta di Lentini contro il Catania:

“Abbiamo provato fino alla fine a trovare la rete. Ci credevamo, eravamo dentro la partita, il pallino del gioco era nostro. Basti pensare anche all’occasione del capitano nel finale. Purtroppo è andata così ma la strada è quella giusta. Sappiamo di avere disputato una grande partita, non abbiamo raccolto nulla ma ripartiamo dalla prestazione più convinti che mai. Il ritorno a Castellammare non è proprio piacevole ma domenica, in casa nostra, abbiamo la possibilità di riscattarci in termini di punti, perchè ripeto che la prestazione c’è stata ed è sotto gli occhi di tutti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***