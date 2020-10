VERSO CATANIA-JUVE STABIA: l’Elefante insegue una vittoria che a Lentini manca dal ’95

Per la settima volta in competizioni ufficiali il Catania scenderà in campo a Lentini. Avversaria non sarà la Leonzio, a seguito del fallimento bianconero, bensì la Juve Stabia, a causa dei lavori di manutenzione del manto erboso dello stadio “Angelo Massimino”. Un campo, quello lentinese, che ha visto i rossazzurri uscire vittoriosi in due circostanze. Una delle quali in Coppa Italia Serie C, con gol di marca etnea recanti le firme di Loriano Cipriani, Fabio Perinelli e Claudio Pelosi. In gare di campionato, invece, un solo successo risalente al Campionato Nazionale Dilettanti 1994/95: l’11 marzo 1995, Domenico Crisafulli autore del definitivo 1-0. Al termine di quella stagione il Catania fu promosso in C2. L’indimenticato Vincenzo Delvecchio, Pasquale Marino, Maurizio Anastasi e Maurizio Pellegrino tra i calciatori militanti in quel Catania.

CATANIA, LE ULTIME 6 PARTITE DISPUTATE A LENTINI

Vittorie: 2

Pareggi: 3

Sconfitte: 1

Gol fatti: 7

Gol subiti: 6

Differenza reti: +1

Coppa Italia Serie C 1988/89, Leonzio 1-1 Catania

Coppa Italia Serie C 1990/91, Leonzio 1-3 Catania

Coppa Italia Serie C 1991/92: Leonzio 4-2 Catania

Serie D 1994-95, Leonzio 0-1 Catania

Serie C 2017/18, Leonzio 0-0 Catania

Serie C 2018/19, Leonzio 0-0 Catania

