MERCATO: Arena, possibile cessione al Bisceglie?

Nei giorni scorsi si sono registrati contatti con il Bisceglie per discutere di un eventuale trasferimento di Alessandro Arena in Puglia. Se ne riparlerà? L’esterno offensivo di proprietà del Catania, che ha firmato il suo primo contratto professionistico ed è reduce dalla positiva esperienza di Acireale in Serie D, non figura nella lista delle convocazioni per la partita con la Juve Stabia. Il Bisceglie, lo ricordiamo, ha tempo fino al 12 ottobre per formalizzare operazioni in entrata vista la proroga concessa dalla Lega Pro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***