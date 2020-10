VERSO CATANIA-TERNANA: Lucarelli vs Raffaele, ruolino di marcia nel 2020 a confronto. Stesso numero di vittorie e pareggi

Analizzando le statistiche dei due allenatori Cristiano Lucarelli e Giuseppe Raffaele nell’anno solare 2020 (includendo naturalmente l’esperienza etnea del primo e quella sulla panchina del Potenza per il secondo), notiamo numeri davvero molto simili. In termini di vittorie e pareggi, ruolino di marcia identico ma una partita in più per Lucarelli (con annessa sconfitta). Leggermente meglio Raffaele in fase difensiva, più propositivo invece Lucarelli che vanta anche una migliore differenza reti.

GIUSEPPE RAFFAELE

Vittorie: 8

Pareggi: 8

Sconfitte: 2

Gol fatti: 19

Gol subiti: 14

Differenza reti: +5

CRISTIANO LUCARELLI

Vittorie: 8

Pareggi: 8

Sconfitte: 3

Gol fatti: 24

Gol subiti: 16

Differenza reti: +8

