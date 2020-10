VERSO CATANIA-VIBONESE: Statella fermato dal Giudice Sportivo

Importante defezione per la Vibonese, in vista del prossimo impegno stagionale col Catania, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini. Il Giudice Sportivo ha, infatti, fermato con due giornate di squalifica l’esterno offensivo Giuseppe Statella “perché, al termine della gara, colpiva con una spallata un calciatore della squadra avversaria facendolo cadere a terra senza conseguenze (r.AA)”.

Statella (nella foto con la maglia del Catanzaro) è uno dei giocatori più in forma del momento in casa rossoblu, avendo fornito un contributo molto valido alla causa in questo avvio di stagione. Ha anche siglato due gol nelle ultime due partite disputate.

