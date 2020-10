GIOVANILI CATANIA – Marchese: “Grandissima emozione per me, prova d’amore al grido di ‘Noi siamo il Calcio Catania'”

Giovanni Marchese analizza l’esordio in panchina con la Primavera rossazzurra, vittoriosa per 5-0 a Francavilla Fontana, ai microfoni del sito ufficiale:

“Poco prima del fischio d’inizio, davanti alla panchina, i ragazzi hanno urlato all’unisono e spontaneamente “Noi siamo il Calcio Catania” ed è stato un momento di grandissima emozione, per me. Mi hanno trasmesso immediatamente la sensazione di voler andare in campo a lottare su ogni pallone, mi hanno fatto capire di essere coscienti dell’importanza della maglia del Catania e poi hanno dato una prova d’amore per la stessa, con una prestazione semplicemente perfetta. Davvero una cosa stupenda ed è giusto riconoscere i meriti: noi diamo le indicazioni ma in campo vanno loro”.

“Fino all’ultimo istante non conoscevano la formazione, per questo i complimenti vanno non soltanto a chi ha giocato ma all’intero gruppo, che nell’arco della settimana e fin dall’avvio della preparazione ha contribuito a mantenere ritmo e qualità su livelli elevati. Ringrazio inoltre la società, i dirigenti e tutti gli uomini che lavorano quotidianamente per la Primavera 3 del Catania, a partire dai componenti dello staff. Detto questo, Virtus Francavilla-Catania è già in archivio: mi aspetto sempre il massimo e un miglioramento costante”.

