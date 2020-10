VERSO MONOPOLI – CATANIA: anche Dall’Oglio Out, rinforzo Marilungo per l’attacco biancoverde

E’ ufficiale, l’attaccante Guido Marilungo è da considerarsi a tutti gli effetti un calciatore del Monopoli. Il giocatore è già a disposizione di mister Giuseppe Scienza e potrebbe addirittura scendere in campo domenica contro il Catania, resta da chiarire se dall’inizio oppure in corso d’opera. Intanto però si registra un nuovo importante innesto di mercato per il reparto offensivo biancoverde.

In casa Catania, invece, uno dei migliore in campo nella gara d’esordio in campionato contro la Paganese non sarà disponibile. Problema fisico per il centrocampista Jacopo Dall’Oglio. Non saranno della partita anche l’estremo difensore Antonio Santurro ed ancora una volta il laterale sinistro Giovanni Pinto.

