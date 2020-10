CALCIO CATANESE: Eccellenza, San Pio X e Acicatena ko negli anticipi

In campo Mascalucia San Pio X e Acicatena per gli anticipi della terza giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Entrambe le squadre etnee hanno riportato una sconfitta, rispettivamente in casa contro il Santa Croce ed in trasferta al cospetto dell’Acquedolci.

Nel primo caso, 2-3 il risultato finale. Gara ricca di gol, ai padroni di casa non sono bastate le realizzazioni di Valenti e Lo Presti per incamerare punti. Ospiti a segno con Di Rosa, Leone e Fichera. L’Acicatena, invece, trova la via della rete con Platania ma a festeggiare la preziosa vittoria è l’Acquedolci per 2-1, grazie ai gol di De Gregorio e Carrello. Domenica, in campo Aci Sant’Antonio e Giarre che si scontreranno nel derby. Rinviato il match dell’Atletico Catania che avrebbe dovuto affrontare il Ragusa fuori casa.

