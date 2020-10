LA DOMENICA ALLO STADIO: “La Curva è per il Catania, fuori la politica…”

La visita di Matteo Salvini a Torre del Grifo con tanto di foto con maglietta rossazzurra omaggio divide in queste ore i tifosi. La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, riceve e pubblica quanto segue:

“Abbiamo sempre pensato che, a titolo personale, ciascuno può fare quello che vuole. Nella vita, nel lavoro, nella politica. Soprattutto nella politica, che muove passioni, crea contrapposizioni, divide piuttosto che unire. È proprio quest’ultima la ragione per cui abbiamo sempre tenuto fuori la politica dalla curva, anche quando ci tacciavano di essere una curva di destra. Abbiamo sempre replicato che potevamo essere di destra a titolo personale ma non in quanto curva, perché la curva non è né per la destra, né per la sinistra: la curva è per il Catania. Questa abbiamo sempre pensato, e questo continueremo a pensare. Il Catania è sopra tutto, e deve rimanere al di sopra di tutto”.

