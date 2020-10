VERSO MONOPOLI – CATANIA: Vicente in cabina di regia?

Da sicuro partente a possibile riconfermato. Il centrocampista Bruno Vicente, quando mancano pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato, si sta giocando le sue chance di permanenza in rossazzurro. L’incertezza sul caso Maldonado ha suggerito al mister Giuseppe Raffaele di gettare nella mischia il brasiliano che, dal canto suo, ha risposto fornendo un contributo utile contro il Notaresco, fondamentale al cospetto della Paganese. In quest’ultimo caso, il cross al bacio per la testa di Claiton nel finale ha portato proprio la firma di Vicente che, adesso, prova a candidarsi per il posto da titolare in cabina di regia domenica a Monopoli. Le alternative nel ruolo di playmaker, almeno per il momento, rispondono ai nomi di Giacomo Rosaia e Nana Welbeck.

