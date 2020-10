VERSO VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA: Martinez pronto a difendere ancora i pali

In questi mesi si è parlato tanto del nodo portiere in casa Catania, con anche Miguel Ángel Martínez in forse per la permanenza. Alla fine la società ha sciolto le riserve, puntando sulla riconferma dell’estremo difensore e prelevando in prestito dal Bologna Antonio Santurro. Sembrava fosse quest’ultimo il portiere in pole nelle gerarchie, poi l’infortunio di Santurro ha indotto la dirigenza a rivolgersi al Chievo Verona per prelevare a titolo temporaneo l’ex Reggina Alessandro Confente.

Nelle prime gare stagionali, intanto, mister Giuseppe Raffaele ha rinnovato la fiducia a Martinez. Lo spagnolo ha mantenuto inviolata la propria porta sia a Monopoli che nel vittorioso match di Lentini contro la Juve Stabia, rivelandosi in questo caso decisivo a protezione del prezioso 1-0. Nonostante l’arrivo di Confente, almeno per il momento dovrebbe continuare a giocare dal 1′ Martinez, che scalpita per scendere nuovamente in campo domenica a Francavilla Fontana.

