VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA: arbitra Gualtieri, i precedenti con le due squadre. Brutto ko l’ultima volta a Catanzaro per gli etnei

Sono stati designati gli arbitri per la 5/a giornata d’andata del girone C di Serie C. La partita Virtus Francavilla-Catania, in programma domenica allo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana, sarà diretta da Matteo Gualtieri (Asti) coadiuvato dagli assistenti Stefano Montagnani (Salerno) e Rosario Caso (Nocera Inferiore). Quarto ufficiale Mattia Pascarella (Nocera Inferiore).

Gualtieri ha arbitrato due gare del Catania, entrambe valide per il campionato di terza serie: il 2-2 esterno con la Cavese del 2018/19 (Bucolo e Sarno in gol per i rossazzurri) ed il pesante 3-0 subito a Catanzaro nella stagione successiva. La Virtus Francavilla, invece, con il “fischietto” piemontese ha raccolto una vittoria (1-0 interno contro il Fondi in Serie D 2015/16) ed un pareggio (2-2 sul campo della Paganese nello scorso campionato di C).

