BAIOCCO: “Palermo-Catania è più che una semplice partita, spero sia un derby divertente”

L’ex centrocampista del Catania Davide Baiocco, durante la trasmissione ‘Corner’ in diretta su Telecolor rilascia alcune dichiarazioni a meno di una settimana dal fischio d’inizio del derby Palermo-Catania.

“Si giocherà senza pubblico, dunque la concentrazione in più che ti dà la spinta dei tifosi la devi ricercare in te stesso. Non è facile tenerla molto alta, il pubblico specie in piazze come Catania fa la differenza ma non deve rappresentare una scusante. Per qualcuno non sentire la pressione può anche essere meglio ma io preferisco cento volte la pressione. Magari è più difficile ricreare quella tensione che diventa quasi naturale avere in presenza dei tifosi, ma se si commette un errore non è certamente imputabile al pubblico”.

“Il derby del 2 febbraio fu un momento che nulla ha avuto a che vedere con lo sport, una brutta pagina che per fortuna appartiene al passato. Da quel momento in poi ci sono state cose bellissime e meno belle, come il momento attuale. Al di là di quella gara, il derby di Sicilia è più che una semplice partita. Mi aspetto una gara molto bella. Sul campo, vinca chi mette di più e chi vanterà i meriti maggiori. Il risultato la fa troppo da padrone e rovina anche l’essenza del gioco, specialmente in un match sentito come questo, ma mi auguro che ci si possa anche divertire. Se mi ha mai cercato il Palermo? No, forse perchè sapevamo già la mia risposta…”.

