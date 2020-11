MARTIN (Palermo): “Punto difficile da accettare, abbiamo dato tutto”

Malaury Martin, centrocampista del Palermo, commenta l’1-1 finale maturato nel derby col Catania allo stadio “Renzo Barbera”:

“Vi posso assicurare che sentivamo il sostegno di tutti i compagni, anche quelli che non erano con noi. Ringrazio anche i tifosi che prima della partita ci hanno fatto sentire la loro presenza come fossero allo stadio. Ci hanno dato una grande carica. Dobbiamo dimostrare sempre sul campo di essere un gruppo unito. Abbiamo avuto 2-3 opportunità per raddoppiare, giocando un derby di una importanza enorme in condizioni anormali. E’ un punto difficile da accettare perchè la squadra ha dato tutto in campo. Il derby ti dà molte motivazioni, in settimana non c’era bisogno di dire tanto. Le condizioni erano difficili, io soltanto alle 15 ho saputo di giocare perchè il mio tampone era dubbio. Siamo scesi in campo con lo spirito giusto”.

