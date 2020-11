BOSCAGLIA (all. Palermo): “Tramutiamo rabbia in energia positiva, abbiamo grandi potenzialità”

Mercoledì si giocherà Catanzaro-Palermo. Gara importante anche per testare le condizioni generali dei rosanero, dopo una serie di partite rinviate a seguito dei casi di positività al Covid-19 registrati in squadra. L’allenatore del Palermo Roberto Boscaglia si attende valide risposte sul campo. Ecco quanto evidenziato da livesicilia.it:

“Questo periodo dà la possibilità di mettere in campo tanta rabbia, rabbia che va trasformata in energia positiva. Abbiamo superato il Covid e dobbiamo superare quello che verrà dopo. Se ci riusciamo faremo grandi cose. Bisogna essere bravi, essere super concentrati e andare a Catanzaro con la testa piena sapendo cosa dobbiamo andare a fare. La motivazione e l’aggressività potranno fare la differenza. Sappiamo che le nostre sono grandi potenzialità, dobbiamo ricompattarci e lavorare come sappiamo e come vogliamo. Dobbiamo essere bravi a centellinare e far rifiatare i giocatori, non forzare gli allenamenti perché è il più grande errore che si può fare”.

