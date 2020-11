VERSO IL DERBY: Palermo, in 17 a Catanzaro. Recuperi importanti a Catania

Catania già focalizzato sul derby. E’ iniziata la settimana di preparazione alla gara di lunedì sera e, per l’occasione, Mister Giuseppe Raffaele recupererà qualche prezioso tassello. Sicuro della disponibilità di Jacopo Dall’Oglio, il tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto dovrebbe avere a disposizione anche Denis Tonucci. Manuel Sarao spera di esserci e scalpita, come dichiarato a mezzo stampa. Reginaldo è guarito dal Covid. Vedremo se recupererà anche Andrea Zanchi, difficilmente lo farà Antonio Piccolo.

In casa Palermo, invece, la testa non può ancora essere rivolta al derby perchè la squadra di Roberto Boscaglia affronterà mercoledì il Catanzaro al “Ceravolo”. I rosanero, quindi, tornano in campo dopo lo stop forzato a causa di numerosi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Adesso, pian pianino, l’allarme sta rientrando. Boscaglia ha convocato 17 giocatori per la trasferta catanzarese. Assenti Fallani, Somma, Lancini, Martin, Luperini, Floriano, Santana e Silipo.

