CATANIA: dal Notaresco al Teramo, nuovo ostacolo abruzzese

Circa due mesi fa il Catania fece il suo esordio stagionale in Coppa Italia al “Massimino” contro il Notaresco, formazione iscritta al campionato di Serie D. Una partita che, a sorpresa, vide i rossazzurri uscire meritatamente sconfitti dal confronto. Classico esempio di come, ormai, nel calcio non si possa mai dare niente per scontato. Era pur sempre una gara di Coppa, non c’erano i tre punti in palio ma, chiaramente, l’Elefante ci teneva ad esordire nel migliore dei modi. Unica nota lieta della serata, lo splendido gol realizzato da Kevin Biondi, autore del momentaneo 1-0. Al 55′ Ivan Speranza pareggiò i conti, prima che uno scatenato Dos Santos firmasse la storica impresa del Notaresco nel corso dei tempi supplementari.

Stavolta cambia la caratura tecnica dell’avversario e la competizione. Il Catania gioca in Abruzzo, lo fa per affrontare il Teramo attualmente terzo in classifica e che – per bocca del Direttore Sportivo Sandro Federico – non intende porsi limiti. Attenzione, dunque, ad una squadra tosta che proverà a sorprendere i rossazzurri. Dal Notaresco, squadra della provincia di Teramo, ai biancorossi teramani: sarà importante tornare in Sicilia con un risultato positivo in vista del doppio turno casalingo consecutivo al cospetto di Vibonese e Turris, dando slancio alle proprie ambizioni.

