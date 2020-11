CATANIA: da Lentini a Trapani, il bilancio dei derby di Lega Pro

A lungo il Catania ha abituato i tifosi rossazzurri a derby dall’alto fascino con il Palermo, di gran lunga le partite più sentite. Negli ultimi anni di Lega Pro, però, anche a seguito del fallimento dell’US Città di Palermo l’Elefante ha disputato derby di minore impatto. Era tornato d’attualità il confronto con il Trapani, una sorta di derby dell’amicizia visti i buoni rapporti tra le rispettive tifoserie. Spazio alle partite giocate al cospetto di Messina, Akragas, Siracusa e Sicula Leonzio. Adesso nessuna di queste compagini milita nel calcio professionistico ad eccezione del Palermo, tornato in C dopo la vittoria d’ufficio del campionato di Serie D.

L’Elefante non vince un derby fuori casa da Akragas 1-3 Catania del 15 aprile 2018 (Lodi, Curiale e Mazzarani in gol per i rossazzurri), sul neutro di Siracusa. In generale il successo contro una squadra siciliana non si concretizza dalla stagione scorsa (2-1 e 1-0 alla Leonzio rispettivamente in campionato e Coppa Italia Serie C). Fatale l’ultimo pareggio conseguito, a Trapani nel 2018/19 (etnei eliminati dai Play Off),

Questo il bilancio di tutti i derby disputati dal Catania in terza serie nelle ultime cinque stagioni:

Vittorie 16

Pareggi 7

Sconfitte 10

Gol fatti 48

Gol subiti 34

Differenza reti +14

Coppa Italia Lega Pro 2015/16, Akragas 1-0 Catania

Lega Pro 2015/16, Catania 1-1 Akragas

Lega Pro 2015/16, Messina 0-0 Catania

Lega Pro 2015/16, Akragas 3-2 Catania

Lega Pro 2015/16, Catania 2-1 Messina

Coppa Italia Lega Pro 2016/17, Siracusa 1-1 Catania

Coppa Italia Lega Pro 2016/17, Catania 2-0 Akragas

Coppa Italia Lega Pro 2016/17, Messina 2-0 Catania

Lega Pro 2016/17, Catania 0-1 Akragas

Lega Pro 2016/17, Catania 3-1 Messina

Lega Pro 2016/17, Siracusa 1-0 Catania

Lega Pro 2016/17, Akragas 2-1 Catania

Lega Pro 2016/17, Messina 1-2 Catania

Lega Pro 2016/17, Catania 3-1 Siracusa

Coppa Italia Serie C 2017/18, Catania 3-2 Sicula Leonzio

Coppa Italia Serie C 2017/18, Akragas 0-6 Catania (giocata al “Massimino”)

Serie C 2017/18, Siracusa 0-1 Catania

Serie C 2017/18, Catania 1-2 Sicula Leonzio

Serie C 2017/18, Catania 2-0 Akragas

Serie C 2017/18, Trapani 2-0 Catania

Serie C 2017/18, Catania 1-0 Siracusa

Serie C 2017/18, Sicula Leonzio 0-0 Catania

Serie C 2017/18, Akragas 1-3 Catania (giocata a Siracusa)

Serie C 2017/18, Catania 1-2 Trapani

Serie C 2018/19, Catania 2-1 Siracusa

Serie C 2018/19, Catania 3-1 Trapani

Serie C 2018/19, Sicula Leonzio 0-0 Catania

Serie C 2018/19, Siracusa 2-1 Catania

Serie C 2018/19, Trapani 1-0 Catania

Serie C 2018/19, Catania 1-0 Sicula Leonzio

Play Off Serie C 2018/19, Catania 2-2 Trapani

Play Off Serie C 2018/19, Trapani 1-1 Catania

Serie C 2019/20, Catania 2-1 Sicula Leonzio

Coppa Italia Serie C 2019/20, Catania 1-0 Sicula Leonzio

