VERSO PALERMO – CATANIA: da Izco a Santana, i calciatori con gettoni di presenza in Serie A

Sei giocatori del Catania, altrettanti del Palermo, hanno collezionato presenze nel massimo campionato italiano. Il derby di Sicilia è anche questo. Tra le file rossazzurre non può passare inosservato il fatto che Mariano Izco vanti 276 apparizioni in Serie A. Tanta roba. Per il brasiliano Reginaldo, invece, sono stati ben 154 i gettoni di presenza; 19 per il roccioso difensore Claiton. Per il resto si registra un’apparizione relativamente al laterale destro Luca Calapai (esordì in un Catania-Udinese del 2012), il portiere Antonio Santurro (prestazione super contro la Roma a Bologna due anni fa) e l’italo-ghanese Nana Welbeck (mezz’ora di partita da calciatore del Brescia, avversaria la Fiorentina a maggio 2011).

Per quanto concerne il Palermo, tra il 2016 ed il 2017 l’estremo difensore Alberto Pelagotti difese in 9 occasioni i pali dell’Empoli. Il difensore Michele Somma non può certamente dimenticare l’emozione per le 2 presenze con Roma ed Empoli (rispettivamente nel 2014 e 2015). Profumo di Serie A anche per il terzino Roberto Crivello, che totalizzò 17 presenze indossando la casacca del Frosinone. Il centrocampista Jérémie Broh, che salterà il derby per squalifica come Crivello, assaggiò la A militando nel Parma con una presenza a maggio 2015 nel ko esterno per 3-0 con la Fiorentina. Spazio in massima serie, inoltre, per Mamadou Kanoutè complessivamente per poco più di 30 minuti distribuiti in due gare. Qualcosa come 255 apparizioni, infine, per il 38enne Mario Santana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***