CATANIA: porta aperta da più gare di fila, non accadeva da gennaio/febbraio

Che ci sia un momento di difficoltà in casa Catania, lo si evince anche dai risultati raccolti nell’ultimo periodo. Dopo tre vittorie consecutive, i rossazzurri sono incappati in una serie di sconfitte con Ternana e Bari, pareggiando in extremis contro un Palermo impossibilitato ad effettuare sostituzioni. E’ un Catania che segna con il contagocce, ma anche la difesa – che aveva in precedenza dato segnali incoraggianti – fatica ultimamente.

Porta aperta tra le file etnee da più partite di fila, cosa che non accadeva dal periodo gennaio/febbraio. Allora sedeva in panchina Cristiano Lucarelli ed il Catania subì gol per cinque gare di seguito: Catania 1-1 Potenza, Catania 3-1 Avellino, Viterbese 2-0 Catania, Ternana 2-0 Catania (Coppa Italia Serie C), Catania 0-2 Monopoli. A Miguel Martinez il compito di provare a riprendere il feeling com l’imbattibilità a difesa dei pali.

