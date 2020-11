SERIE C – Berti (D.S. Carrarese): “Girone C il più difficile? Non è così, luogo comune da sfatare”

Ex portiere del Palermo, oggi Direttore Sportivo della Carrarese, ai microfoni di mediagol.it Gianluca Berti non è d’accordo sul luogo comune diffuso che il girone meridionale sia il più difficile dei tre di Serie C:

“Ritengo che questo costituisca un luogo comune diffuso da sfatare. Vi assicuro che non è così! Ogni gara su ogni campo in questa categoria è una battaglia sportiva. Tre anni fa nel girone A c’erano Pro Vercelli, Novara e Virtus Entella, tre compagini di grande livello appena retrocesse dalla Serie B, c’era il Pisa, l’Arezzo, tantissime squadre di spessore per la Serie C. L’anno scorso uguale. Le quattro semifinaliste dei playoff promozione erano una proveniente dal girone B, una dal girone C e ben due squadre dal girone A. Quindi, fatti alla mano non è assolutamente così. Forse al Sud ci sono campi più infuocati, passione ed incidenza del pubblico possono essere maggiori in certi casi, questo sicuramente. Tuttavia, nel girone A vi sono tutte squadre attrezzate, il grado di competitività è molto alto, come nel girone B e nel girone C. Secondo me nel Girone C, forse, c’è più risonanza mediatica a livello di piazze e bacino di utenza: Foggia, Bari, Palermo, Catania, Ternana. Però, insomma, sono sicuro quando andranno a scontrarsi in sede di playoff con squadre del girone B o del girone A, faranno molta fatica anche loro”.

