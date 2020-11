CATANIA – VIBONESE: undicesima partita ufficiale del 2020 al “Massimino”

A fine settembre il Catania è sceso in campo per l’ultima volta nell’anno solare 2020 allo stadio “Angelo Massimino”, avversaria la Paganese per l’esordio in questo campionato. Spalti deserti e pareggio ottenuto in extremis dal Catania, con Claiton che rispose al momentaneo vantaggio su rigore di Guadagni. Si trattò del quinto pareggio al “Massimino” nel 2020. Qualche giorno prima i rossazzurri persero 2-1 in Coppa Italia contro il Notaresco. Oggi la squadra di Raffaele disputerà l’undicesima partita ufficiale del 2020 nell’impianto sportivo etneo (8 sotto la gestione Lucarelli), tornando a casa dopo avere completato i lavori di manutenzione del manto erboso.

Il ruolino di marcia dell’Elefante quest’anno al “Massimino”:

Vittorie 3

Pareggi 5

Sconfitte 2

Gol fatti 11

Gol subiti 10

Differenza reti +1

Catania 1-1 Potenza

Catania 3-1 Avellino

Catania 0-2 Monopoli

Catania 0-0 Ternana (Coppa Italia Serie C)

Catania 0-0 Reggina

Catania 0-0 Ternana

Catania 2-1 Vibonese

Catania 3-2 Virtus Francavilla (Play Off)

Catania 1-2 Notaresco (Coppa Italia)

Catania 1-1 Paganese

