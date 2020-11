FUTURO CATANIA: proseguono gli incontri per accelerare la trattativa con Tacopina

Mentre il Catania è impegnato sul campo per riscattare gli ultimi risultati, ospitando la Vibonese in quello che sarà il terzo “vero” impegno ufficiale della stagione allo stadio ‘Angelo Massimino’ dopo gli incontri con Notaresco e Paganese, sul fronte extra campo la proprietà continua a lavorare sodo. L’avvenuta acquisizione della totalità delle quote del Calcio Catania ad opera di Sigi è un altro tassello importante nell’ottica di favorire il passaggio di consegne a Joe Tacopina, con parte degli attuali componenti di Sigi pronti a supportare finanziariamente il progetto ambizioso dell’avvocato italo-statunitense. Il nero su bianco non c’è ancora, l’auspicio è che a dicembre si possa concretizzare il tutto ma saranno le prossime dinamiche a dettare i tempi.

Le parti sono frequentemente in contatto, esiste un’intesa di massima. Tacopina scalpita ma chiede un report dettagliato che attesti l’abbattimento del monte debiti. L’avvocato Augello ha parlato di una cifra che supera i 60 milioni di euro. Si lavora anche in funzione di accordi transattivi con i creditori, venendosi reciprocamente incontro. Tra ieri ed oggi i legali rappresentanti di Sigi hanno incontrato l’Agenzie delle Entrate ed il Comune di Mascalucia, soggetti che rappresentano i casi più spinosi da risolvere. C’è apertura e disponibilità. Si discute, ci si confronta ma serve il giusto tempo per fare quadrato. Tacopina non molla la presa, le sensazioni sono positive. Bisogna pazientare. Nel frattempo i professionisti che operano in seno al Calcio Catania onorano gli impegni pagando regolarmente gli emolumenti e tutto il necessario per assicurare la continuità gestionale del club.

