Va alla Juve Stabia l’anticipo della 12/a giornata del girone C di Serie C. Le Vespe s’impongono per 2-0 sulla Viterbese al “Romeo Menti”. Già al 4′ padroni di casa in vantaggio con Romero, nella ripresa (50′) arriva il raddoppio di Fantacci. Esordio con sconfitta, dunque, per Roberto Taurino sulla panchina laziale. Risultato mai in discussione per quanto visto nell’arco dei 90′.

