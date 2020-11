DERBY – Le parole dei due allenatori a Rai Sport. Raffaele: “Faremo di tutto per i tre punti”; Boscaglia: “Daremo battaglia”

Prima del fischio d’inizio di Palermo-Catania, gli allenatori delle due squadre rilasciano alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport:

Giuseppe Raffaele – “E’ un derby anomalo. Purtroppo regna l’improvvisazione, è difficile programmare ma abbiamo il dovere di guardare avanti. Il Palemo ha queste difficoltà ma ha un undici importante in campo. Noi l’abbiamo preparata per vincere, veniamo da due risultati negativi dopo un avvio ottimo. Bisogna riprendere la marcia e disputare una grande partita perchè ci servono i tre punti. Necessaria una grande prova di carattere, facendo di tutto per i tre punti. Ripartiamo dai 60 minuti di Bari. Mi aspetto dai miei giocatori un grandissimo match. E’ un vantaggio avere a disposizione i cambi rispetto al Palermo. Dobbiamo essere lucidi, intelligenti e scendere in campo con la carica giusta. Abbiamo preparato la gara sotto tutti gli aspetti, cercheremo di fare la partita con determinazione e voglia. Si gioca per i tre punti sempre, ma questo match ha un sapore diverso. E’ un derby, vogliamo regalare alla città il risultato che tutti noi attendiamo”.

Roberto Boscaglia – “Facciamo di necessità virtù, stiamo affrontando questo problema ma non ci vogliamo fermare. Oggi avremo undici giocatori in campo più il secondo portiere, ma non per questo partiamo battuti. Daremo il massimo per portare a casa un risultato positivo. I ragazzi lo sanno che ci sarà da battagliare, che dovranno fare una partita tosta, maschia. Bisogna anche sapersi gestire. Abbiamo giocatori importanti, dei professionisti. Siamo pronti per giocare. Stasera ci sarà da sacrificarsi. E’ un peccato dover affrontare questo derby dopo sette anni senza diversi calciatori e soprattutto con lo stadio vuoto. Ma daremo grande battaglia”.

