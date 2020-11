DOSSENA (Avellino): “Gara col Catania decisa dagli episodi”

Il difensore dell’Avellino Alberto Dossena commenta in questi termini il ko interno col Catania, ai microfoni di Prima Tivvù:

“Sapevamo che non fosse una gara facile con tanti indisponibili, però credo che la prestazione sia stata fatta, gli episodi hanno deciso l’incontro, serviva un pò più di attenzione. Adesso pensiamo a recuperare altri giocatori, ripartendo concentrati e vogliosi di riscatto immediato. Avremo tante gare da giocare in pochi giorni, non sarà facile ma le forze arriveranno. Siamo arrabbiati dopo questa sconfitta, è normale. Noi meglio in trasferta che in casa? Non è così perchè giocando senza tifosi si sente poco la differenza. Dobbiamo impegnarci sempre, cercando di vincere ovunque”.

