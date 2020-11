ESCLUSIVA – Da Teramo, Cantagalli (Il Messaggero): “I biancorossi proveranno a fare la partita, mi aspetto un Catania più attendista”

Per saperne di più sulle vicende del Teramo ed approfondire altre tematiche relative alla partita in programma domenica pomeriggio contro il Catania allo stadio “Gaetano Bonolis”, abbiamo avuto il piacere di sentire la collega Anja Cantagalli de Il Messaggero, ringraziandola per la gentile concessione dell’intervista.

Primo ko in campionato per il Teramo. Semplice incidente di percorso?

“Una sconfitta a Catanzaro ci può stare. Il Teramo non è mai sembrato davvero in partita e magari ha pagato mentalmente il fatto di pensare che i padroni di casa potessero stancarsi nella ripresa dopo tre gare in otto giorni. Invece hanno tenuto botta, mentre il Teramo non è riuscito a cambiare ritmo”.

Teramo nei quartieri alti della classifica. Ritieni che la squadra di Paci abbia le potenzialità per mantenere la posizione attuale, se non addirittura migliorarla?

“Le possibilità ci sono tutte. In estate sono partiti giocatori importanti, ma molti altri sono rimasti. L’undici titolare è più o meno sempre lo stesso. Non si conosce pubblicamente l’obiettivo del Teramo in questo campionato, ma può sicuramente fare bene”.

In cosa, nello specifico, questo Teramo ti ha impressionato e dove, invece, ritieni debba migliorare?

“Nelle amichevoli precampionato vedevamo dal punto di vista mentale un’altra squadra. Con le prime vittorie, l’atmosfera è decisamente cambiata, perché i successi danno fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Mi ha stupito la leggerezza con cui sono state affrontate certe gare, giocando di conseguenza poi molto bene. Una leggerezza dovuta anche al fatto di aver iniziato il campionato senza il carico dell’obbligo, come nell’annata passata, di dover fare grandi cose. Sul qualcosa da migliorare penso che a prescindere dal lavoro tattico, manchi una vera e propria punta di riferimento da doppia cifra. Qualcuno che ti risolva certe gare quando si riesce a costruire poco. Potrebbe essere Bunino o magari Pinzauti, ma entrambi in carriera devono ancora esplodere”.

Domenica al “Bonolis” arriva il Catania. Conoscendo le caratteristiche del Teramo, in cosa i rossazzurri dovranno prestare particolare attenzione?

“Siamo tutti un po’ curiosi di capire come reagirà il Teramo alla prima sconfitta in campionato. Io penso che l’approccio dei biancorossi sarà veemente, proveranno subito ad aggredire i portatori di palla e recuperare palloni. Poi tutto dipenderà da come svilupperà la gara”.

Teramo-Catania, dobbiamo attenderci una gara in cui l’equilibrio regna sovrano o giocata a viso aperto dalle due squadre?

“Penso che il Teramo proverà a fare la gara gestendo il possesso, scambiando velocemente e verticalizzando come ha fatto vedere nelle gare migliori. Il Catania, giocando comunque fuori casa, probabilmente attenderà un po’ di più”.

Paci da una parte, Raffaele dall’altra. Teramo e Catania hanno fatto le scelte giuste per le rispettive panchine?

“Paci da allenatore esordiente in categoria sta dimostrando di saper gestire certi aspetti ed ha lavorato bene a livello psicologico su giocatori che nella passata stagione non hanno fatto benissimo. E’ anche per lui un’annata importante ma conosce il calcio per aver calcato da difensore anche i campi di Serie A. Raffaele viene da un’ottima annata con il Potenza, nella quale tra l’altro ha battuto sempre il Teramo tra andata e ritorno. E’ di certo tra i tecnici più interessanti del panorama della C”.

Quale undici di partenza potrebbe opporre Paci al Catania e quali defezioni si registrano in casa biancorossa?

“Magari il primo stop può indurre Paci a cambiare qualcosina dal solito undici che più o meno ha sempre schierato. Non mi aspetto però rivoluzioni, perché il Teramo nel complesso sta facendo molto bene. Da valutare se Bunino potrà prendere il posto di Pinzauti nel ruolo di centravanti e sarà da capire se Bombagi e Lasik saranno recuperabili. Sono in dubbio anche Gerbi e Viero”.

