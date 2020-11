TERAMO: l’ex Catania Bombagi rientra in gruppo, out Lasik e Viero

Importante rientro in gruppo per il Teramo. Si tratta dell’ex Catania Bombagi che, grazie alle cure fisioterapiche del caso, ha superato i problemi derivanti dalla lombalgia accusata in queste settimane, per riaggregarsi con i suoi compagni di squadra sul rettangolo verde. Programmata per la mattinata di domani, sabato, la classica rifinitura pre-gara, prima della conferenza stampa del responsabile tecnico biancorosso. Tutti in gruppo ad eccezione dei soli Lasik e Viero (lavoro a parte).

