EX ROSSAZZURRI: Ferrario lascia il calcio giocato

16 presenze ed una stagione con la maglia del Catania per Stefano Ferrario, nel contesto di un campionato di grande sofferenza per i rossazzurri catapultati in Lega Pro. L’ex difensore etneo disputò l’annata 2015/16 tra le file del Catania, dopo avere indossato le casacche di Lecce, Parma (grazie a queste due società ha giocato anche in Serie A) e Lanciano.

Successivamente, con il ritorno dell’A.D. Pietro Lo Monaco, Ferrario non proseguì l’avventura sotto il vulcano accettando la proposta della Sambenedettese. Poi le esperienze con Arezzo, Forlì, Cattolica San Marino (Serie D) e Tre Fiori (San Marino). Adesso, all’età di 35 anni, Ferrario ha assunto la decisione di lasciare il calcio giocato.

