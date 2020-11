EX ROSSAZZURRI IN GOL: anche Tachtsidis e Sibilli nel tabellino dei marcatori

Nel recente turno di campionato tra i professionisti, alcuni ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori fornendo un contributo determinante alla causa. A cominciare da Mirco Antenucci che, nel girone C di Serie C, ha il merito di portare in vantaggio il Bari nello 0-2 di Caserta. Passando al raggruppamento B, la doppietta di Mattia Bortolussi – al momento punta più prolifica nei campionati professionistici italiani insieme a Zlatan Ibrahimovic – evita al Cesena il ko sul campo del Matelica (2-2). Salendo di categoria, in Serie B l’attaccante Giuseppe Sibilli ribalta il risultato nel finale con un gran gol contro la Reggina in Calabria (1-2). Il centrocampista greco Panagiotis Tachtisidis, infine, partecipa al clamoroso 7-1 rifilato dal Lecce alla malcapitata Reggiana trovando la via del gol al minuto 37.

