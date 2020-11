EX ROSSAZZURRI – Lucarelli (all. Ternana): “Non abbiamo fatto ancora niente. Cerco la perfezione”

L’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli si gode il momento eccellente della Ternana in campionato, ma preferisce fare da pompiere al Corriere dello Sport, spegnendo i facili entusiasmi:

“Bisogna continuare a pedalare a testa bassa, non si è fatto ancora niente. Non mi aspettavo in così poco tempo di vedere un’identità di gioco, i risultati e il gruppo. Ogni tanto rischiamo di far tornare l’avversario in partita, come successo a Caserta o contro il Catanzaro. La condizione atletica può crescere, abbiamo tanti giocatori arrivati in ritardo o inattivi da tempo. La nostra forza è un mix, non c’è un aspetto che prevale sull’altro. Avversari? Non guardo gli altri, solo a noi e al prossimo avversario. Bandecchi? Cerca la perfezione, come me”.

