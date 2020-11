EX ROSSAZZURRI – Ricchiuti: “Raffaele? Si sarà sentito di nuovo calciatore. Catania, vittoria importantissima”

L’ex rossazzurro Adrian Ricchiuti si sofferma sull’espulsione di mister Giuseppe Raffaele ed il ritorno alla vittoria del Catania contro la Vibonese, ai microfoni di tuttoc.com:

“Guardando il gesto del mister sicuramente è da condannare ma la prendo anche sul ridere, per un secondo si sarà sentito di nuovo calciatore. È stata una vittoria importantissima per il morale e soprattutto per il gruppo. Dal Catania ci si aspetta sempre qualcosa di più. Reginaldo? Se è in condizione fisica ottimale come adesso, è a tutti gli effetti un lusso per la Lega Pro”.

