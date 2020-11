ELEVEN SPORTS (Video): “La strana espulsione di Raffaele…”

Eleven Sports, piattaforma ufficiale che trasmette le partite del campionato di Lega Pro, mette in evidenzia il video in cui l’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele, nel corso della partita, ferma il pallone in gioco contro la Vibonese parlando sui social di “strana espulsione”. Nel post-gara il tecnico rossazzurro ha chiesto scusa e chiarito di avere visto un fallo commesso ai danni di Luca Calapai. Dando per scontata la decisione dell’arbitro, ha fermato il pallone che si trovava nei pressi della linea laterale.

