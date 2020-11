GIACOMARRO: “Catania e Catanzaro non attrezzate per la vittoria finale, il Covid ha distrutto la Serie C”

Il tecnico siciliano Domenico Giacomarro, che nella passata stagione ha allenato il Picerno in Serie C, si esprime sul livello generale del girone C a La Gazzetta del Mezzogiorno:

“Tutti aspettavamo un girone C grandi firme, invece è un torneo livellato verso il basso. Bisogna essere crudi: la pandemia ha distrutto la Serie C. Partite che saltano, contagi che si moltiplicano, è un torneo per ora indecifrabile. Mancano le risorse economiche: troppi club non hanno potuto fare mercato. Realtà che stavano rendendo affascinante lo scorso campionato, ora sono tutt’altre squadre: penso al Monopoli o al Potenza che, da grandi protagoniste, ora dovranno pensare principalmente a salvarsi. O a Catania e Catanzaro che possono ambire ai playoff, ma non vedo attrezzate per la vittoria finale. Il Bari è costruito per ammazzare il campionato. La sconfitta di Foggia è stata allarmante, ma non mi aveva convinto nemmeno il primo tempo con il Catania, in realtà. Ma i biancorossi hanno valori troppo alti in ogni reparto perché non emergano alla lunga. La principale antagonista dei Galletti può essere la Ternana che ha il vantaggio non trascurabile di ripartire dalla struttura dello scorso anno. Terrei d’occhio il Teramo: gli abruzzesi hanno condotto un mercato intelligente, possono provare a giocarsela. Ternana e Teramo corrono”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***