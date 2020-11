VERSO PALERMO – CATANIA: i giocatori siciliani delle opposte fazioni, non sarà il derby di Crivello

Derby nel derby. Non mancano i calciatori siciliani nelle rispettive squadre, in vista del match Palermo-Catania. Soprattutto in casa rossazzurra. Tra le file rossazzurre, naturalmente, i catanesi sentiranno più degli altri l’importanza del match. Il più atteso non può che essere Kevin Biondi, uno dei calciatori maggiormente rappresentativi della squadra e reduce da una serie di prestazioni poco esaltanti. Sono made in Catania anche Mario Noce (fuori lista) ed Emanuele Pecorino, quest’anno al rientro dal prestito alla Primavera del Milan. Nuovamente disponibile il milazzese Jacopo Dall’Oglio dopo l’infortunio, da segnalare inoltre la presenza del messinese Luca Calapai.

Derby per i due allenatori. Mister Giuseppe Raffaele da una parte, Roberto Boscaglia dall’altra. Di Barcellona Pozzo di Gotto il primo, si è affacciato da qualche anno al calcio professionistico rivelandosi tra i giovani allenatori più interessanti del campionato dopo le ottime stagioni a Potenza e la preziosa gavetta nelle categorie inferiori. Boscaglia, gelese classe 1968 con tanta Serie B alle spalle, vanta un’esperienza notevole tra i professionisti vincendo anche due campionati di C sulle panchine di Trapani e Virtus Entella.

In casa Palermo salterà il derby il terzino Roberto Crivello, espulso a Catanzaro. Assenza pesante per i rosanero, che non potranno disporre di un prezioso elemento nello scacchiere tattico di Boscaglia. Palermitano doc, ci teneva tantissimo a scendere in campo contro il Catania, come sottolineato in una recente intervista. Altri palermitani del gruppo sono il 25enne difensore Andrea Accardi e l’attaccante ex Vicenza Andrea Saraniti, cresciuto peraltro nelle giovanili del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***