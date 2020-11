IEZZO: “Avellino-Catania, prevedo equilibrio domenica”

Doppio ex di Avellino-Catania, Gennaro Iezzo si aspetta una gara all’insegna dell’equilibrio domenica pomeriggio al “Partenio-Lombardi”:

“Sarebbe stato bello vedere questa gara con 15-20 mila spettatori. L’Avellino spiace vederlo in Serie C, ha avuto un grande passato in Serie A. Inoltre vedere il Partenio vuoto è davvero brutto. Catania è una grande piazza, vale lo stesso per Avellino, è una piazza calorosa, che merita di stare in alto. Sarà una partita equilibrata, in un Partenio desolato”, le parole di Iezzo ai microfoni di Radio Punto Nuovo evidenziate da tuttoavellino.it.

