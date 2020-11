IZCO: “Li abbiamo messi sotto. Continuando così diremo la nostra in campionato”

Nonostante la sconfitta, il centrocampista del Catania Mariano Izco è convinto del potenziale della squadra e fiducioso per il futuro:

“Siamo arrabbiati perchè non portiamo punti a casa ma sono fiducioso, nel secondo tempo abbiamo fatto molto molto bene. Continuando così diremo la nostra in campionato. Quando prendi gol subito non è facile. Li abbiamo messi sotto, dominando per lunghi tratti. Sembravamo noi secondi in classifica piuttosto che il Teramo. Il gruppo è importante, siamo in tanti e con molte partite da giocare tutti possono dare una mano. Chi subentra fa la differenza. Personalmente sto acquisendo una migliore condizione fisica. E’ normale, giocando prendi fiducia e convinzione. Fa sempre bene giocare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***