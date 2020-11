JEDA: “Catania ottima squadra ma manca qualcosa in avanti”

Ex attaccante di Catania e Palermo, Jeda si sofferma sull’1-1 maturato nel derby, ai microfoni di tuttoc.com:

“Ho visto un Palermo molto pimpante e soprattutto che non merita questa classifica; è stata una bella partita, giocata bene soprattutto nel primo tempo. Purtroppo il fatto di non avere cambi sufficienti ha condizionato e sta condizionando il cammino dei rosanero. ll Catania è un’ottima squadra, forse manca qualcosa in avanti perchè è una squadra aggressiva con un buon ritmo ma con poca sostanza nel reparto offensivo nonostante qualche nome importante come Reginaldo. In questa categoria mi aspetto un Catania protagonista così come il Palermo”.

