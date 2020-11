TORRE DEL GRIFO: allenamenti ripresi. Tonucci a riposo, si attendono gli esami strumentali

Il Catania ha sostenuto oggi, nel pomeriggio, il primo allenamento in vista della sfida al Teramo, in calendario domenica 15 novembre alle 14.00 e in diretta televisiva su Rai Sport. Mister Raffaele ha disposto lo svolgimento di programmi lavoro differenziati per due gruppi: scarico e rigenerazione per i calciatori schierati fin dall’inizio al “Barbera”, lavoro tecnico e aerobico per gli altri disponibili. A riposo Denis Tonucci, in attesa di esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio riportato ieri. La preparazione al confronto con la squadra abruzzese proseguirà domani pomeriggio, giovedì dalle 11.00 e venerdì con l’ultimo appuntamento settimanale a Torre del Grifo. Sabato mattina, dopo la partenza, rifinitura alle 14.00 nella sede del ritiro pre-gara.

