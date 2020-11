VERSO PALERMO – CATANIA: Odjer e Saraniti contro il loro passato

Ritroveranno i colori rossazzurri due giocatori che militano tra le file del Palermo e, in passato, hanno indossato la maglia del Catania. Stiamo parlando di Moses Odjer e Andrea Saraniti. Il centrocampista ghanese è stato giocatore etneo nella stagione 2014-15. Fortemente voluto dall’allora dirigente del Catania Pablo Cosentino, Odjer si trasferì in Sicilia all’età di 17-18 anni. La nostra Regione aiutò molto il ragazzo nel percorso di crescita, vestendo anche la casacca del Trapani. L’esperienza alle falde dell’Etna gli permise di esordire nel calcio italiano il 29 novembre 2014, in Serie B, nella partita Ternana 1-0 Catania subentrando ad Alexis Rolin al 19′.

Il palermitano Saraniti, invece, è cresciuto nelle giovanili rossazzurre. Ha giocato i suoi primi palloni nella Scuola calcio “Louis Ribolla” di Totò Schillaci prima di fare parte della Primavera del Catania, ricoprendo il ruolo di esterno di centrocampo per un anno e mezzo. Nelle successive esperienze si è messo in evidenza come punta centrale e, nel corso degli anni, in più di un’occasione ha avuto la possibilità di tornare sotto il vulcano ma il trasferimento non si è concretizzato. Adesso si appresta ad affrontare proprio il Catania nel derby.

