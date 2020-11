MARADONA – L’ex rossazzurro Lucarelli contro i moralisti: “E’ sempre stato se stesso, aveva un cuore grande”

Tutto il mondo piange la scomparsa di Diego Armando Maradona, ma non manca chi lo critica, non ritenendolo un esempio da seguire come uomo. L’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli, ora seduto sulla panchina della Ternana, prende le sue difese via social:

“Voglio ricordare a tutti quei moralisti del “predico bene e razzolo male” che DIEGO ARMANDO MARADONA non ha mai ambito ad essere un’esempio per nessuno!!!!!

É sempre stato se stesso nel bene e nel male, con i suoi pregi ed i suoi difetti, ed ha pagato sulla sua pelle eventuali errori fatti.

Non ho mai sentito nessuno parlare male di lui, aveva un cuore grande , ha aiutato tutti quelli che ha incontrato sulla sua strada, e quando hai un cuore grande purtroppo trovi sempre chi se ne approfitta.

Per me é stato un’idolo, irraggiungibile per tutti, lui vinceva i mondiali ed i campionati da solo, non giocava con i campioni come altri.

É stato una speranza ed un orgoglio dell’Argentina , un vanto ed un riscatto sociale per una città bellissima e speciale come Napoli.

Diego vivrà sempre nel cuore di chi ama il calcio, e Napoli come al solito ha risposto come solo lei sa fare”.

