DA ‘LA SICILIA’ – Il Catania su Biondi: “Ha la fiducia di tutti”

“Biondi in fase calante? Il Catania lo protegge: ‘Ha la fiducia di tutti'”. Così si legge all’interno del quotidiano La Sicilia, in relazione al rendimento di Kevin Biondi. L’articolo firmato da Giovanni Finocchiaro riporta anche che “il jolly catanese non ha giocato secondo le sue possibilità tecniche, ma il rendimento non è legato al mancato rinnovo del contratto”, sottolineando come il ragazzo sia passato da “profeta in patria a oggetto di dibattito molto aspro”, ma che ““avrà la forza di rialzarsi e reagire concretamente”.

