DA ‘LA SICILIA’ – Stovini: “4-0 a Palermo nella storia. Il Catania di oggi è una buona squadra”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’ex difensore Lorenzo Stovini ricorda favorevolmente i suoi trascorsi in rossazzurro. Tra le emozioni più intense, l’annata vissuta con Zenga in panchina ottenendo la salvezza in extremis contro la Roma, lo spareggio per evitare la B col Chievo a Bologna, ma anche il 4-0 di Palermo nel 2009 che “entrò nella storia”, dice Stovini al quotidiano. “Partita scolpita nella mia mente. Lo vincemmo dominando e il gol di Mascara fu una lucida follia. I tifosi ci aspettavano in autostrada, gli altri scortarono il bus fino all’ingresso in città. Trovammo una Catania imbandierata, sembrava il Carnevale di Rio”.

In merito al Catania di oggi, Stovini sottolinea che la formazione di Raffaele “è valida ma le favorite sono Bari, Ternana e Catanzaro. Il Catania, comunque, si farà spazio. E’ una buona squadra. Mi spiace che una città così legata al pallone sia ancora in C”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***