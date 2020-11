PALERMO – Prima del derby, testa al Catanzaro. Il Presidente: “Classifica fa paura, dobbiamo risollevarci”

A meno di colpi di scena, il Palermo scenderà in campo sia nel turno infrasettimanale che lunedì sera per disputare il derby col Catania allo stadio “Renzo Barbera”. Mercoledì, invece, testa al Catanzaro, avversario in terra calabrese. L’ultima partita giocata dalla squadra di Boscaglia risale al 18 ottobre, il ko per 2-1 a Bisceglie. Poi l’emergenza Covid ha bloccato il Palermo. Il Presidente Dario Mirri interviene ai microfoni della stampa palermitana per il lancio del francobollo celebrativo dedicato ai 120 anni di storia rosanero:

“La classifica fa paura, dobbiamo risollevarci – afferma – E’ chiaro che il Palermo non deve perdere tre partite neanche in Serie A, figuriamoci in C. C’è qualcosa che non è andato bene e il Covid ha aggiunto problemi, ma ci sono anche delle soluzioni. Lo staff tecnico ed il Direttore Sagramola stanno lavorando. Così non va bene a nessuno. I tifosi aspettano soltanto le vittorie ma io sono ottimista, inutile devastare o distruggere. Il mio compito è quello di fare rialzare la squadra, i tifosi, dalla depressione di una sconfitta. Se la stagione è compromessa non so, da tifoso mi sembra un disastro. Ma sono convinto che la squadra troverà le risorse per risollevarsi. Centro sportivo? Il Catania ha avuto la fortuna di avere realizzato un centro sportivo, forse anche per questo asset che nessuno voleva disperdere è riuscito ad evitare il fallimento. La costruzione di un centro sportivo darebbe solidità al Palermo del presente e del futuro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***