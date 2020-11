DI MARZIO: “Catania e Palermo, servono punti ad entrambe. Queste città devono avere due corazzate”

Ai microfoni di ilovepalermocalcio.com, il doppio ex di Catania e Palermo Gianni Di Marzio sottolinea di essersi trovato molto bene nelle due sponde della Sicilia commentando anche la situazione attuale delle due società:

“Sono stato due volte fortunato, il pubblico di Catania e Palermo con me si è comportato benissimo. Ho anche ricordi tecnici relativi a giocatori e amici che ancora sento in entrambe le città. Mondello o Aci Castello non fa differenza. Secondo me il Palermo non è attrezzato sul piano qualitativo, forse mi sbaglierò, ma non credo abbia l’organico che avrebbe dovuto avere qualora vi fosse stata una disponibilità economica simile ai tempi di Zamparini. Oggi la squadra andava attrezzata per una “passeggiata”, invece il Palermo sta lì, e anche il Catania. Sia i rosanero che gli etnei si sono organizzati con uomini di valore. Sagramola è una persona seria, Castagnini è bravissimo e nei rossazzurri Pellegrino ha preso in mano la situazione. Ci dobbiamo augurare che salgano in B tutt’e due. Sono squadre che devono essere delle corazzate, io su questo sono molto severo. Palermo e Catania devono avere due grandi squadre. Per chi tiferò lunedì? Io spero che questa rinascita di entrambi i club possa essere determinante per un futuro ad alto livello. Posso dire che tiferò per tutt’e due (ride ndr)? Che vinca il migliore, in questo momento servono punti ad entrambe”.

